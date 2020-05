"Qualquer restrição, condicionalismo que seja feito sobre as entidade de uma perspetiva local, nacional, vai afetar essas entidades e inibir a sua capacidade de desenvolvimento face a entidades globais", afirmou a responsável aos deputados, esta quarta-feira, numa audição no âmbito do grupo de trabalho sobre comissões bancárias.

Sebastião Lancastre, fundador e presidente executivo da Easypay, ir ao Parlamento. O responsável alertou que é

importante evitar que a nova legislação sobre comissões bancárias prejudique o "pouco" equilíbrio de mercado que existe entre operadores de pagamentos.



SIBS responde às críticas da AdC

Já, na semana passada,

à saída de operadores já presentes no mercado.





Ana Sofia Rodrigues

economista-chefe da AdC, afirmou ainda que

Sobre esta posição, Madalena Cascais Tomé, presidente da plataforma detida pelos bancos, afirmou, esta quarta-feira, que a "acusação da Adc sobre a SIBS poder atuar de forma mais fechada é absolutamente falso". De acordo com a responsável, "o mercado de pagamentos é totalmente aberto e competitivo", existindo "inúmeras soluções a operar em Portugal".

Nesse cenário, continuou Madalena Cascais Tomé, "pode tornar-se insustentável uma solução doméstica em detrimento de outras que estarão menos focadas nas necessidades específicas dos portugueses".No final de fevereiro, o Parlamento deu "luz verde" a projetos de lei para travar as comissões bancárias, tendo sido aprovada, na generalidade, a proposta do PS que limita as comissões em plataformas eletrónicas (como é o caso do MBWay, da SIBS). Isto além de impedir a cobrança de comissões em transferências nestas plataformas até 100 euros ou 500 euros durante o período de um mês ou 50 transferências num mês.No âmbito destas propostas, os partidos têm vindo a ouvir vários representantes do setor. Na terça-feira foi a vez deAutoridade da Concorrência (AdC) defendeu, numa audição no mesmo grupo de trabalho, que limitar as comissões da banca nas plataformas eletrónicas pode reduzir os incentivos à entrada de novos operadores no setor. E que este travão pode mesmo levarAlém disso,"o que queríamos era um mercado com mais operadores a entrar e em que fosse fácil a um consumidor pagar os seus impostos, as suas despesas, por exemplo, com utilities [caso de água ou luz], com novas formas de pagamento e deixássemos de ter um sistema centrado na rede Multibanco e na SIBS".