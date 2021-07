Sindicato dos trabalhadores da CGD convoca greve para 9 de agosto

"Os delegados sindicais do STEC, reunidos em Lisboa em 22 de julho de 2021, decidiram [...] apoiar a direção do STEC na apresentação de um pré-aviso de greve para dia 09 de agosto", lê-se numa nota enviada à comunicação social.Na reunião de hoje, os delegados decidiram ainda exigir à administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), uma "negociação efetiva" da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária e repudiar o "clima de medo" no que respeita às relações de trabalho.O sindicato exortou ainda os trabalhadores do banco a "não se deixarem paralisar pelo medo ou pelo conformismo".O STEC realizou hoje uma concentração de delegados sindicais e reformados, junto à sede da CGD.Em declarações à Lusa na quarta-feira, o presidente do STEC, Pedro Messias, explicou que o sindicato apresentou, em 18 de janeiro, à CGD uma proposta de revisão da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária, conforme previsto no acordo de empresa.Segundo a legislação, referiu, Código do Trabalho e acordo de empresa, a CGD deveria ter apresentado uma contraproposta no prazo de 30 dias."Mas tal não aconteceu e, na ausência de resposta, o STEC enviou em maio o processo para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) para abertura do processo de conciliação", explicou.Decorridas três reuniões de conciliação no MTSSS, a CGD continua sem apresentar uma contraproposta para revisão dos salários, considerando que ainda não é oportuna.PE (ICO) // JNMLusa/Fim