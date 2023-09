Sindicatos avançam com "centenas de ações" contra bancos

O Santander, o Novo Banco, o BPI e o Montepio vão ser alvo de "centenas de ações" que darão entrada nos tribunais nos próximos meses, garantem em comunicado o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e Mais Sindicato.Em causa está um diferendo na forma de cálculo dos reformados bancários que, além de terem descontado para os antigos fundos próprios da profissão, também descontaram para a Segurança Social (por terem exercido outras atividades antes ou depois de ingressarem no setor financeiro)."Após mais de duas centenas de decisões judiciais favoráveis à tese sustentada pelos SBN, SBC e Mais Sindicato, estes sindicatos enviaram uma comunicação aos Bancos Santander, Novo Banco, BPI e Montepio, no sentido de corrigirem a regra que aplicam na distribuição da pensão de reforma a cargo da Segurança Social, no caso de bancários reformados que descontaram para este regime fora e dentro do setor", dizem as estruturas em comunicado."Neste sentido, e tendo os bancos conhecimento da razão que assiste aos sindicatos, encontram-se a ser instruídas centenas de ações para dar entrada nos tribunais nos próximos meses", acrescentam, garantindo que a forma de cálculo atual "consubstancia um corte ilegal na pensão".