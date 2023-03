Suíça inverte regras e prega susto a obrigacionistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Suíça não cumpriu as regras habituais do jogo na compra do Credit Suisse (CS) pelo UBS e os investidores não gostaram.





O acordo vai implicar a perda de 16 mil milhões de francos suíços (16,12 mil milhões de euros) para os detentores de obrigações “tier 1”, isto é, títulos que podem ser convertidos em capital do banco liderado por Ulrich Koerner.