Andrés Baltar mantém as funções e responsabilidades como Chief Commercial Officer Corporate (CCOC). Foi nomeado e aprovado como membro do CAE do novobanco e CCOC em dezembro de 2020. Tem mais de 20 anos de experiência no Barclays Bank e Novo Banco. Durante este período, trabalhou em diferentes projetos em Portugal e antes de integrar o novobanco foi Head of Corporate Banking do Barclays Europe. Nesta função, foi membro do Comité Executivo do Barclays Europe, tendo participado em diferentes comités como Risco e Controlo, Ativos e Passivos, Crédito e Capital. Com o novo mandato do CAE, Andrés Baltar prepara-se para continuar a desenvolver e incrementar o franchise de empresas e PME do banco.