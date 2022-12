Único banco de Amorim lucra 46% acima do previsto

Sem fazer caso da sonolenta posição de 8% que tem no Banco Carregosa, que continua à venda, o grupo da família mais rica de Portugal detém apenas um ativo estratégico na banca – 43% do Banco Luso-Brasileiro, que fechou o primeiro semestre deste ano com lucros de 13 milhões de reais, mas do qual ainda não recebeu um só cêntimo.

Único banco de Amorim lucra 46% acima do previsto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Único banco de Amorim lucra 46% acima do previsto O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar