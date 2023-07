Venda do NB não é para já. "Não é um bom momento, mercado de IPO ainda não abriu", diz CEO

Mark Bourke revelou que há grandes casas de investimento que começam a falar do IPO do Novo Banco, mas diz que não é o momento certo para avançar com a operação



Miguel Baltazar Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 28 de Julho de 2023 às 22:29







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A venda do Novo Banco não está para breve. Apesar de continuarem a trabalhar nos preparativos para uma uma potencial oferta pública inicial (IPO na sigla e inglês), o presidente executivo do banco adiantou ao Negócios que não é o momento certo.

Saber mais Novo Banco Marl Bourke

CEO sobre venda do Novo Banco para já. "Não é um bom momento, mercado de IPO ainda não abriu"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CEO sobre venda do Novo Banco para já. "Não é um bom momento, mercado de IPO ainda não abriu" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar