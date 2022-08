Biedronka da Jerónimo Martins pondera voltar a abrir aos domingos

Leia Também Resultados da Jerónimo Martins superam estimativas. Ações em máximos históricos

Leia Também Lucro semestral da Jerónimo Martins dispara 40%

A Biedronka - a cadeia na Polónia de supermercados da Jerónimo Martins - poderá vir abrir aos domingos, de acordo com o jornal polaco Wiadomoscihandlowe.pl, que cita fontes do sindicato dos trabalhadores.O comércio a retalho nos domingos é proibido no país, mas o Governo de Varsóvia permite algumas exceções, nomeadamente o funcionamento de bibliotecas, que as cadeias de supermercado estão a tentar aproveitar.Desta forma, a Biedronka poderá abrir portas a 600 das suas lojas, como biblioteca e clube de leitura, já no próximo domingo dia 7 de agosto, estando mais aberturas previstas ao longo dos próximos fins de semana.Já anteriormente, indica a publicação, a cadeia da Jerónimo Martins, tinha tentado aproveitar outras exceções para se manter de portas abertas ao fim de semana, como a venda de medicamentos.A empresa não comunicou oficialmente a abertura de lojas e escusou-se a comentar a situação.A Biedronka é responsável pela maior fatia dos resultados do grupo português. No ano passado, a cadeia polaca obteve 14,5 mil milhões de euros em vendas, o equivalente a sensivelmente 70% dos 20,8 mil milhões de euros de receitas faturados na totalidade pela Jerónimo Martins.Esta manhã, pelas 10:06, a cotada - que é a empresa com o maior peso na bolsa de Lisboa - negociava a subir 0,72%, para os 22,50 euros por ação.