regulador polaco de proteção do consumidor ter anunciado que

multou a retalhista

devido a publicidade enganosa. A empresa enfrenta uma sanção que pode chegar a 10% da receita anual. De acordo com os resultados de 2021, publicados pela Jerónimo Martins, a Biedronka faturou o ano passado 14,5 mil milhões de euros.

A Biedronka - cadeia de supermercados polaca da Jerónimo Martins - vai passar a ter uma loja online, de acordo com um comunicado publicado no site da empresa. A passagem para o online vai ser apenas na secção Biedronka Home e vai incluir mais de 1.200 artigos, entre eles produtos e decorações para a casa, têxteis e ferramentas.A loja vai ser lançada na próxima segunda-feira e os produtos vão estar disponíveis para entrega em toda a Polónia. As entregas vão ser feitas diretamente aos clientes ou nos cacifos do InPost, empresa de correios polaca, e acima dos 149 zlotys (31,7 euros à taxa de câmbio atual) a entrega será gratuita.No mesmo comunicado, Kamila Kowalska, responsável pela componente de e-commerce da marca, revela que com a loja online as compras vão poder ser feitas "de forma transparente e conveniente". E acrescenta que "uma multitude de produtos, desde acessórios de cozinha a eletrónicos, vão estar disponíveis para entrega diretamente nas mãos do cliente".Pode ainda ler-se no documento que os primeiros utilizadores vão receber uma sweatshirt da Biedronka e todas as quartas-feiras e domingos vão ser oferecidos descontos de grande dimensão em produtos selecionados.O braço polaco da Jerónimo Martins é o maior retalhista da Polónia e contava no final de junho com 3.283 lojas.A notícia da abertura da loja online surge depois de, esta semana, o