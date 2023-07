Carrefour processa Sonae e reclama 8,8 milhões de euros

Leia Também Sonae vê lucro cair 38% para 26 milhões de euros apesar de aumento das vendas

A Carrefour processou a Sonae, reclamando o pagamento de 8,8 milhões de euros, acrescidos de juros, por um alegado incumprimento do grupo português na sequência de um negócio no Brasil.De acordo com o jornal Eco , a Sonae foi condenada no âmbito de processos civis, laborais e fiscais que estavam pendentes quando o grupo liderado por Cláudia Azevedo alienou a operação naquele país, em 2005.Nesse ano, a Sonae vendeu todos os seus ativos de retalho à norte-americana Walmart, por cerca de 635 milhões de euros. Uma posição, que em 2021, acabaria nas mãos da Carrefour por 1,1 mil milhões.O Eco indica que no contrato de compra e venda entre a Sonae e a Walmart ficou estabelecido que o grupo português reembolsaria a empresa norte-americana por perdas que viessem a ter lugar em processos pendentes na altura da operação ou que dissessem respeito a factos anteriores à venda.No entanto, a Carrefour queixa-se que, "apesar de várias vezes instada para cumprir, a vendedora incumpriu várias das obrigações de reembolso a que se obrigou, não reembolsando a compradora, como era devido nos termos do contrato", pode ler-se, segundo o Eco, na petição inicial, de janeiro de 2022, que deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa.O valor total pode não ficar por aqui, na medida em que dezenas de processos ainda correm nos tribunais brasileiros.Contactada pelo Negócios, a Sonae MC, que concentra a atividade de retalho do grupo, indica que esta é "uma ação judicial em curso, no contexto da qual apresentou a sua defesa" e que "aguarda com tranquilidade e segurança o desfecho positivo deste processo", na medida em que "atua sempre ciente das suas obrigações legais e contratuais e de acordo com princípios de boa-fé, honestidade e integridade".Artigo atualizado às 14h56 com posição da Sonae.