Mesmo em ano de pandemia, a Restalia reforçou a presença em Portugal, com a abertura de lojas no Porto e em Lisboa das marcas 100 Montaditos e The Good Burger. Agora, para 2021, os planos passam pela expansão no mercado nacional com a entrada de duas novas marcas.O grupo espanhol detém as marcas 100 Montaditos (tapas), Cerveceria La Sureña, Pepe Taco, The Good Burger, De Pizza Madre e Panther Juice & Sandwich Company e reforçou em 20% a sua expansão internacional este ano, com foco na Europa e América Latina.

A empresa refere esta quarta-feira que os resultados de 2020 "longe de serem catastróficos, são muito positivos", estando a Restalia presente em 13 países.





Leia Também Dona espanhola da 100 Montaditos instala TGB em Portugal

Leia Também Cadeia espanhola 100 Montaditos vai abrir mais seis restaurantes em Portugal

A Restalia, que opera lojas em regime de franchising, pretende reforçar a expansão internacional em 2021."Neste ano tão atípico, marcado pela pandemia, abrimos lojas no México, no Porto, Lisboa, Bordéus, Roma e reabrimos um local emblemático em Miami", sublinha Enrique Lasso de la Vega, diretor de desenvolvimento internacional da Restalia."Com um mercado português mais do que consolidado, com 30 lojas de 100 Montaditos e The Good Burger, o nosso objetivo para 2021 é levar as novas marcas ao país vizinho, como a Pepe Taco e a Panther Juice & Sandwich Company", assinala, citado pela Europa Press.Outras fortes apostas na Europa passam pelos mercados francês e italiano.A Restalia conta com 676 restaurantes em Espanha, 57 em Itália, 30 em Portugal, três em França, 22 na América Latina e quatro nos Estados Unidos.