Espanhóis da Silbon planeiam abrir lojas em Portugal em 2022

Chegar às montras de Portugal figura como um dos objetivos para 2022 da Silbon. Empresa de moda espera abrir lojas nas ruas de Lisboa e ter um espaço dentro do El Corte Inglés no Porto, noticia, esta quinta-feira, o jornal El Espanol.





As aberturas em Portugal fazem parte do plano traçado pela empresa de inaugurar 15 novos pontos de venda no próximo ano, entre lojas físicas próprias e espaços dentro do El Corte Inglés, ao longo do próximo ano.





Esta não é a primeira vez que a detentora de marcas como Scalpers ou El Ganso expressa vontade de criar pontos de venda em Portugal. A abertura de uma loja em Portugal chegou a estar prevista para 2019, na sequência do processo de internacionalização.





Grupo de moda sede em Córdoba prevê fechar o ano com uma faturação de 18 milhões de euros, mais 50% do que em 2020 e mais 38% do que em 2019, adiantou ao jornal o CEO, Pablo Lopéz.