Já foi Kapital e Main, a Mome está fechada. Sky Valley Lisboa abre a 1 de outubro

Discotecas - Kapital até 2012, Main até 2017 e Mome até à pandemia se instalar em Portugal e no resto do mundo.

Agora, com a Mome ainda fechada, o terceiro piso do mítico número 68 da Avenida 24 de julho vai reabrir as portas como Sky Valley Lisboa, nome de um restaurante que promete trazer à capital portuguesa "o melhor da comida japonesa".

"O Sky Valley Lisboa abre a 1 de outubro" revelou ao Negócios o proprietário, Jorge Rodrigues, que tem um Sky Valley em Esposende, onde também opera o restaurante Attytude, e abriu, ainda há pouco mais de dois meses, o Sky Valley Vilamoura.

O quarto restaurante deste empresário tem uma área de cerca de 600 metros quadrados, onde haverá 120 lugares sentados. Aberto todos os dias ao almoço e jantar, terá DJ de serviço todas as noites. E com elevador para os clientes poderem aceder diretamente ao terceiro piso.

Jorge Rodrigues não quis adiantar o valor do investimento que está a realizar no Sky Valley Lisboa - "o espaço já estava adiantado, o investimento aqui está diluído no valor da renda e uma entrada inicial", afirmou, sem mais detalhes.

Um investimento que vai criar 16 postos de trabalho, elevando para 75 o número de trabalhadores do grupo de Rodrigues.

À semelhança dos outros restaurantes do grupo, a carta do Sky Valley Lisboa promete manter os "best sellers" de Esposende e Vilamoura, como "é o caso do Diamond Sky, que é um combinado de 50 peças de sushi e as sangrias de espumante de sake, maracujá, maça e frutos vermelhos".

E com algumas novidades gastronómicas: King Crab Bao (pão cozido a vapor recheado com caranguejo-real), Yakiniku (carne grelha ao estilo yakiniku com molho yakitori), Chicken Satay, Crispy Orange Chicken e Peking Duck.



Preço médio: 40 euros.

Outras novidades: pela primeira vez neste grupo de restauração, o Sky Valley Lisboa vai introduzir um menu executivo ao almoço, assim como várias experiências com a marca parceira de champanhe, a Moet Chandon, desde um menu executivo premium com um flute a experiências gastronómicas harmonizadas com vários champanhes diferentes da marca, a realizar duas vezes por mês.