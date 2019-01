McDonald’s vai recorrer e diz ser detentora dos direitos da marca Big Mac

reuters

A McDonald’s indicou esta quarta-feira que vai recorrer da decisão de terça-feira do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que retira ao gigante de "fast food" a exclusividade da marca "Big Mac" na Europa no âmbito de um litígio com a empresa irlandesa Supermac’s.

"Lamentamos a decisão do EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e acreditamos que esta decisão não levou em conta todos os argumentos apresentados pela McDonald's para comprovar o uso da nossa marca registada Big Mac em toda a Europa", refere o comunicado enviado ao Negócios pela empresa norte-americana.

A McDonald’s indica ainda pretender recorrer da decisão e estar "confiante" que "a mesma será anulada por esta entidade".

"Não obstante a decisão, a McDonald's continua a ser detentora da totalidade dos direitos para a marca "Big Mac", em toda a Europa", conclui o comunicado.

Na terça-feira, o jornal britânico The Guardian noticiou que a cadeia de "fast food" irlandesa Supermac’s, fundada por Pat McDonaugh em 1978, tinha visto o EUIPO dar-lhe razão no litígio com a McDonald’s, permitindo-lhe expandir-se para fora da Irlanda e Irlanda do Norte, onde possui 106 estabelecimentos.

A McDonald’s alegava que as marcas Supermac e Big Mac podiam ser confundidas, algo que a empresa irlandesa contestou.

O organismo da União Europeia considerou que a McDonald’s não provou a utilização genuína de "Big Mac" - que se tornou uma marca registada em 1996 - como um hambúrguer ou nome de restaurante.