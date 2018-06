McDonald's vai eliminar palhinhas de plástico no Reino Unido e Irlanda

O McDonald's vais substituir as palhinhas de plástico por alternativas de papel ecológico nos restaurantes do Reino Unido e da Irlanda. O novo modelo de palhinhas vai estar disponível já em Setembro.

O McDonald's vai trocar as palhinhas de plástico por alternativas de papel ecológico em todos os 1.361 restaurantes do Reino Unido e da Irlanda. A medida será implementada depois de a cadeia alimentar ter já testado, com sucesso, as palhinhas de papel em vários pontos de venda do mercado, de acordo com o Business Insider.





As novas palhinhas de papel são provenientes de fontes sustentáveis e vão estar disponíveis já a partir de Setembro. Segundo a BBC News, o McDonald's utiliza 1,8 milhões de palhinhas de plástico por dia só nos restaurantes britânicos e irlandeses.





"Os planos do governo, combinados com a opinião dos nossos clientes, ajudou-nos a acelerar o processo de eliminar as palhinhas de plástico e estou orgulhoso de termos sido capazes de desempenhar o nosso papel em ajudar a sociedade a atingir a mudança", afirmou Paul Pomroy, director executivo da McDonald's na Irlanda e Reino Unido, citado no Business Insider.