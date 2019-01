Empresário irlandês leva McDonald’s a perder Big Mac

Bloomberg

Uma cadeia de "fast food" irlandesa obteve esta terça-feira uma vitória sobre a McDonald's nos organismos da União Europeia (UE), que leva a que a multinacional norte-americana tenha visto cancelado o uso, na Europa, da marca registada "Big Mac".

Segundo o The Guardian, Pat McDonagh conseguiu que o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) decidisse cancelar a utilização pela McDonald’s da marca registada "Big Mac".

A batalha legal entre a Supermac’s, cadeia de "fast-food" irlandesa fundada por McDonaugh, e a cadeia norte-americana durava há mais de quatro anos. Tudo porque a McDonald’s se opôs ao uso pela empresa irlandesa da marca Supermac, alegando que poderia ser confundida com Big Mac.

Agora, Pat McDonagh, que baptizou a sua empresa com a alcunha pela qual era conhecido quando era adolescente, pode expandir a marca para lá da Irlanda. A Supermac’s, criada em 1978, conta actualmente com 106 estabelecimentos na Irlanda e Irlanda do Norte.

O organismo da UE considerou que a McDonald’s não provou a utilização genuína de "Big Mac" - que se tornou uma marca registada em 1996 - como um hambúrguer ou nome de restaurante.

"Estamos encantados. É uma vitória única quando enfrentamos os ‘arcos dourados’ [referência ao logótipo da McDonald’s] e ganhamos", disse McDonaugh, citado pelo The Guardian.

"Eles registaram a marca SnackBox, que é um dos produtos mais populares da Supermac’s, apesar de não disponibilizarem o produto. A UE basicamente afirma que ou usam a marca ou perdem-na", referiu Pat McDonaugh.

"É um triunfo para os pequenos negócios. Impede as grandes empresas de registarem marcas sem intenção de as usarem", acrescentou o empresário de 65 anos.

Em comunicado, citado pelo jornal britânico, a Supermac’s afirma ter vencido "uma batalha entre David e Golias contra ‘bullying’ de marcas por uma multinacional poderosa".

A McDonald’s, que pode ainda recorrer da decisão do EUIPO, não respondeu ao pedido de um comentário por parte do jornal britânico.