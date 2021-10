Panidor na montra da Expo Dubai com um milhão de pastéis de nata

A Panidor leva à Expo Dubai uma fornada de mais de 900 mil pastéis de nata e outros produtos de padaria e pastelaria, com os quais espera conquistar (pelo estômago) os mais de dois milhões de visitantes que são esperados no pavilhão de Portugal na Expo Dubai, que arranca hoje.





"Durante cerca de seis meses teremos oportunidade de demonstrar os sabores portugueses numa grande operação da Panidor para representar o que o país tem de melhor no que diz respeito à padaria e pastelaria", realça a administradora da Panidor, Marta Casimiro, num comunicado enviado às redações.





Da "grande operação" montada pela empresa de Leiria pensada para "o maior palco do mundo" faz parte um pastel de nata "especial". Criado por Chakall guarda um "segredo" do chef na massa folhada que resulta numa "versão ‘premium’ da receita tradicional.





Leia Também Febre dos pastéis de nata ajuda Panidor a duplicar vendas nos Estados Unidos

Para proporcionar aos visitantes da Expo Dubai a típica experiência portuguesa de beberem um café com um pastel de nata a acompanhar, a Panidor criou um pacote específico intitulado "Portuguese Love Story".

Os pastéis de nata figuram como os "grandes anfitriões" do Pavilhão de Portugal, mas a empresa de padaria e pastelaria ultracongelada também apresenta outros produtos tradicionais, incluindo alguns dos seus pães mais icónicos.

A Panidor exporta para mais de 25 países em todo o mundo. Com fábricas em Portugal e no Brasil, conta com mais de 300 referências no menu de padaria e pastelaria, produzindo mais de um milhão de unidades de pão e mais de 150 mil pastéis de nata por dia.