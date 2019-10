Protestos em Hong Kong mancham Hugo Boss em bolsa com mínimo de 9 anos

A germânica Hugo Boss afundou para um mínimo de nove anos depois de ter voltado a rever em baixa as previsões de crescimento para este ano, desta vez com os protestos de Hong Kong a abalarem as contas.





Os protestos em Hong Kong estão a ditar uma diminuição das visitas de compradores chineses ao segmento de luxo, afundando as receitas por esta via e infligindo o último golpe nas projeções da marca.



A Hugo Boss espera obter lucros no intervalo entre os 330 milhões de euros e os 340 milhões de euros, quando, inicialmente, contava superar a fasquia dos 347 milhões que obteve no ano anterior.