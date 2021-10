Retalho quer ajustar lei dos saldos para acomodar efeitos da inflação

O retalho quer um ajuste à chamada lei dos saldos. O setor está preocupado com o impacto que o aumento da inflação pode ter nas promoções que, em última instância, pode resultar em menos oportunidades de desconto para o consumidor. O alerta chega nas vésperas do arranque da época alta do consumo, que tem início com a Black Friday, em novembro, e atinge o pico no Natal.





