Rival dinamarquesa da Ikea planeia atingir 80 lojas em Portugal

A Jysk, cadeia de lojas dinamarquesa de mobiliário e artigos para o lar, prevê abrir mais de 200 lojas na Península Ibérica nos próximos anos, indicou o diretor-geral da empresa para o mercado ibérico, Carlos Haba, em entrevista ao El Economista.A Jysk, refere o responsável, conta atualmente com 131 estabelecimentos no país vizinho e 25 em Portugal. "No último exercício abrimos 30 lojas na Península Ibérica", assinalou."O objetivo é inaugurarmos 30 a 35 lojas por ano. A meta final é alcançarmos 300 lojas no mercado espanhol e 80 no mercado português", revelou.A faturação no último exercício no mercado ibérico cresceu 29%, para 215 milhões de euros, enquanto os resultados operacionais (EBIT) aumentaram mais de 20%, para 14,5 milhões de euros."Estamos muito satisfeitos e Portugal tem contribuído com uma forte aceleração nos últimos anos", sublinhou.A estratégia de crescimento da Jysk em Espanha passa por abrir novos espaços em localidades de menor dimensão. Para Portugal, referiu Carlos Haba, "ainda temos áreas por explorar, como por exemplo as ilhas, nas quais estamos já a preparar a nossa chegada".As lojas da Jysk têm em média 950 metros quadrados de superfície comercial, valor que sobe para os 1.300 metros quadrados incluindo escritórios e armazém.