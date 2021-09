Autoridade da concorrência avisa: travar margens dos combustíveis pode distorcer mercado

Leia Também AdC analisa relatório sobre margens das gasolineiras, mas aponta "período atípico" "assegurar um regime de acesso por terceiros às infraestruturas logísticas dos combustíveis de forma efetiva e eficaz para promover a concorrência e o acesso a importações competitivas".

A Autoridade da Concorrência deixou um alerta: a proposta de lei aprovada na Assembleia da República para limitar as margens nos preços dos combustíveis pode ter um efeito de distorção do mercado, levando ao encerramento de bombas e limitando a concorrência. A notícia foi avançada esta terça-feira, 21 de setembro, pela TSF O parecer sobre a proposta de lei do Governo (que foi aprovada com os votos contra do CDS, Chega e Iniciativa Liberal, e com a abstenção do PSD), argumenta que impor limites às margens pode desincentivar os investimentos no mercado, "potenciar a saída de operadores, em particular de menor dimensão" e também fragilizar "os incentivos à entrada e expansão de concorrentes no mercado".Perante estas conclusões, a Autoridade da Concorrência sugere que se procurem medidas alternativas a esta iniciativa, nomeadamente