Presidente da AdC: "Inibição pode deixar mercados com menos concorrência"

Margarida Matos Rosa alertou que a aplicação da sanção acessória de inibição de participação em concursos públicos pode deixar mercados nas mãos de duopólios. E avisou que as empresas visadas "podem renascer ao lado".

A presidente da Autoridade da Concorrência, Margarida Matos Rosa, salientou esta quarta-feira no Parlamento a ponderação que tem de ser feita na aplicação por esta entidade de sanções acessórias de inibição de participação em concursos públicos em mercados onde já são poucas as empresas.





Questionada na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas sobre a acusação da Adc a cinco empresas, e seus administradores e diretores, por participação em cartel na manutenção ferroviária – que já resultou na aplicação de coimas no montante de 1,57 milhões de euros à Mota-Engil, Somague, Futrifer –, Margarida Matos Rosa afirmou que "há uma decisão que a AdC tem de fazer sobre a sanção acessória que é retirar do mercado empresas que vão deixar o mercado ainda com menos empresas a competir".