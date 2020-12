Consórcio da Mota-Engil ganha contrato de 133 milhões da Câmara de Lisboa

O consórcio da Mota-Engil com a francesa SPIE Bagnolles venceu o concurso internacional lançado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para os túneis de drenagem da capital, um investimento de cerca de 133 milhões de euros.



Em comunicado, no qual não identifica o vencedor do concurso, a autarquia liderada por Fernando Medina refere que foi aprovada "a proposta de adjudicação da empreitada para execução dos Túneis de Drenagem de Lisboa, estruturas centrais para a resiliência da cidade aos impactos das mudanças climáticas, preparando-a para cheias que ocorram em eventos pluviais elevados".



Este concurso, diz a autarquia, é "um dos maiores do país e o maior alguma vez realizado pela Câmara Municipal de Lisboa, envolvendo um investimento da ordem de 133 milhões de euros".



As obras deverão arrancar até março e prolongar-se até "meados de 2024".





O contrato prevê a construção para "o transvase de bacias" de dois túneis, entre Monsanto/Sta. Apolónia (5 km) e Chelas/Beato (1 km), ambos com diâmetro de 5,5 metros, detalha o comunicado.





empreitada da segunda fase de expansão do Metropolitano de Lisboa, no valor de 73,5 milhões de euros.





O consórcio que integra a construtora portuguesa disputava a adjudicação com os espanhóis da Acciona.A Mota-Engil conquistou recentemente várias adjudicações em consórcio com a SPIE Bagnolles, nomeadamente a