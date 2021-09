Holcim vende unidade no Brasil à CSN por 844 milhões

A Holcim, uma das maiores produtoras mundiais de materiais de construção, vai vender a unidade que tem no Brasil à Companhia Siderúrgica Nacional por mil milhões de dólares, o equivalente a 844 milhões de euros. O acordo é feito numa altura em que a multinacional suíça quer reduzir a dívida.Esta unidade no Brasil é composta por cinco fábricas de cimento, além de outras unidades de produção de materiais de construção. Segundo a empresa, a ideia passará por utilizar o valor desta venda na unidade de soluções e produtos.Com Jan Jenisch ao leme da empresa, no cargo de CEO, a Holcim tem estado a vender vários ativos que não contribuem diretamente para as atividade principais da companhia. A empresa tem, desde 2018, procurado reduzir as atividades fora da região da Europa.Ainda assim, a Holcim nota que o mercado da América Latina continua a ser uma "aposta estratégica para a empresa". Prova disso foi o investimento recente na Argentina e no México.Esta aquisição permite à CSN avançar nos seus planos de expansão de negócio. Esta é a segunda vez que a empresa vai ás compras em menos de quatro meses, depois de em junho ter comprado a cimenteira Elizabeth por cerca de mil milhões de reais ao fundo Farollon, o equivalente a 162,4 milhões de euros.