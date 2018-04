Jorge Coelho vai voltar à Mota-Engil. Seixas da Costa na administração

Jorge Coelho vai voltar a integrar o conselho de administração da Mota-Engil, de onde saiu em 2013, para o mandato 2018-2021.

O nome do antigo CEO consta de uma proposta para os novos órgãos sociais, a submeter à assembleia-geral que se realiza a 11 de Maio, de acordo com informação divulgada à CMVM.





Além de Jorge Coelho, entram no conselho de administração do grupo o embaixador Seixas da Costa, Sofia Cerveira Pinto e Ana Paula Sá Ribeiro. Todos os restantes elementos se mantêm.



Uma outra proposta da ordem de trabalhos é a do aumento do número de membros do conselho de administração, que hoje são 17, para um total de 21, assim como a fixação em três do número de vice-presidentes do conselho de administração do grupo, que actualmente tem dois.





É ainda proposto que seja designado António Mota para a presidência do conselho de administração e para vice-presidentes Jorge Coelho, Gonçalo Moura Martins e Arnaldo Figueiredo.