Mota-Engil não paga dividendos pela primeira vez em mais de 20 anos

A Mota-Engil, que no ano passado obteve lucros de 2 milhões de euros – menos 97% do que um ano antes – não irá pagar dividendos aos accionistas este ano. De acordo com a informação disponível na Bloomberg, a Mota-Engil distribuiu dividendos todos os anos desde 1997, não existindo dados anteriores.

Na conferência telefónica com analistas, para apresentação das contas de 2017, João Vermelho, director de Relações com Investidores do grupo, remeteu a decisão para os accionistas mas admitiu que "com dois milhões de euros de lucro é fácil perceber que o dividendo não será provavelmente pago".