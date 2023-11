Morreu Pedro Teixeira Duarte

Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte morreu aos 105 no passado dia 1 de novembro, informou a Teixeira Duarte numa nota divulgada no site do grupo, salientando que o engenheiro "partiu com 105 anos de idade e mais de 105 descendentes".





"Um homem de Família, um Senhor na e para a Empresa e todos os que nela trabalharam. Uma figura ímpar como pessoa, como engenheiro, como profissional, como líder e como empresário", afirma.





Nascido a 24 de agosto de 1918 na Lourinhã, Pedro Teixeira Duarte foi o segundo de três irmãos filhos do engenheiro Ricardo Esquível Teixeira Duarte, que fora o responsável pelo início da atividade da Teixeira Duarte em 1921.





"A engenharia estava no sangue e a empresa era quase uma irmã mais nova", refere ainda a empresa na mesma nota.





Pedro Teixeira Duarte desempenhou vários cargos nas estruturas operacionais da Teixeira Duarte, desde diretor de obras de sondagens a colaborador em estudos e projetos na área da geotecnia e engenharia de fundações, até diretor do setor de sondagens e mais tarde diretor do parque e oficina de máquinas e equipamentos.





Com a morte de seu pai em 1959, assumiu o cargo de gerente e diretor geral da empresa, o qual manteria até 1987, data em que a Teixeira Duarte se transformou em Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, passando Pedro Teixeira Duarte a ser presidente do conselho de administração até 2008. Nesse ano, já com 90 anos de idade, deixou de desempenhar qualquer cargo de gestão ou função operacional nas estruturas da empresa.



Em paralelo e também até essa altura, foi presidente do conselho de administração da sociedade da família que manteve o núcleo central acionistas da empresa desde a sua constituição até aos dias de hoje, incluindo desde a entrada na bolsa em 1998, recorda o grupo.





Desde 1987 que o seu filho Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte desempenhou o cargo de administrador delegado da empresa, tendo-lhe sucedido na presidência do conselho de administração da empresa e do grupo em 2008, cargo que é desde 8 de outubro de 2021 exercido por Manuel Maria Teixeira Duarte.



Em 2006 Pedro Teixeira Duarte recebeu do então Presidente da República Jorge Sampaio o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.





Também a Ordem dos Engenheiros – Região Sul lamentou o falecimento de Pedro Teixeira Duarte, membro sénior, especialista em geotecnia, que foi ainda membro fundador da Academia da Engenharia.





O empresário licenciou-se em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico em 1946, tendo integrado esta associação profissional em 1950. Em 2022 foi homenageado pelo Conselho Diretivo da Região Sul, durante as comemorações do Dia Regional do Engenheiro.

"Pedro Teixeira Duarte teve intervenção direta em centenas de projetos e obras, tendo dado contributo especialmente relevante para a engenharia portuguesa com a sua atuação em inúmeras obras geotécnicas com tecnologias originais ou pela primeira vez utilizadas em Portugal", recorda ainda a Ordem.