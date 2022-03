Mota-Engil à frente para o novo hospital de Lisboa

A proposta do consórcio da Mota-Engil no concurso para a construção do futuro Hospital de Lisboa Oriental (HLO) foi classificada em primeiro lugar pelo júri no relatório preliminar de análise e avaliação. No documento, sabe o Negócios, é proposta a adjudicação desta parceria público-privada (PPP) ao grupo liderado por Gonçalo Moura Martins, ao considerar a sua oferta “economicamente mais vantajosa”

