Mota-Engil em vias de ganhar dois aeroportos na Nigéria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O consórcio da Mota-Engil e da Corporación América Airports apresentou as melhores propostas para a concessão de dois aeroportos nas maiores cidades da Nigéria. A informação foi avançada pela operadora aeroportuária cotada na bolsa de Nova Iorque, que detém 51% do agrupamento de que fazem também parte duas participadas do grupo liderado por Gonçalo Moura Martins.





...