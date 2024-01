Mota-Engil ganha contratos de 975 milhões em Angola e no México

A Mota -



Engil assinou três novos contratos em Angola, num valor de aproximadamente 875 milhões de euros, e um contrato no México no valor de 100 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a construtora liderada por Carlos Mota dos Santos em comunicado à CMVM. Em Angola, através da Mota-Engil Engenharia e Construção África, o grupo português assinou um contrato para a construção da marginal da Corimba, bem como para a construção de duas mil casas sociais, construção de quatro nós rodoviários e a construção do Corredor de Cambanda, detalha o documento. Este contrato, com a duração de três anos tem um valor inicial de cerca de 670 milhões de dólares (615 milhões de euros ao câmbio atual).



A construtora celebrou também um contrato para a empreitada de r Em Angola, através da Mota-Engil Engenharia e Construção África, o grupo português assinou um contrato para a construção da marginal da Corimba, bem como para a construção de duas mil casas sociais, construção de quatro nós rodoviários e a construção do Corredor de Cambanda, detalha o documento. Este contrato, com a duração de três anos tem um valor inicial de cerca de 670 milhões de dólares (615 milhões de euros ao câmbio atual).A construtora celebrou também um contrato para a empreitada de r

eabilitação das infraestruturas gerais da urbanização Nova Vida , no município do K ilamba K iaxi em L uanda. Neste caso, a duração do contrato é de dois anos e o valor inicial ronda os 228 milhões de dólares (209 milhões de euros).



Ainda em Angola, a Mota-Engil vai construir o posto fronteiriço do Luvo, na fronteira com a República Democrática do Congo. Trata-se de uma obra com duração prevista de 20 meses e um valor de cerca de 57 milhões de dólares (52,3 milhões de euros).



No México, a Mota-Engil celebrou um contrato no valor de "cerca de 100 milhões de euros" para construir um viaduto de