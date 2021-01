Mota-Engil ganha novo contrato de 570 milhões no Gana

A Mota-Engil anunciou a adjudicação de um novo contrato à sua subsidiária Mota-Engil Engenharia & Construção África, no Gana, no montante total de 570 milhões de dólares.





A informação é divulgada pela empresa através de um comunicado, publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





Os trabalhos agora adjudicados correspondem à conceção e construção (reabilitação e expansão) da Autoestrada Accra-Tema e extensões, num total de 27,7 Km, e decorrerão durante um período de 48 meses.





"Esta adjudicação reforça uma vez mais a carteira de encomendas do grupo, de África, em particular da região oeste do continente, através de um projeto de dimensão relevante e de prazo alargado, assegurando a estabilidade do contributo desta região para o volume de negócios da Mota-Engil", lê-se no comunicado.