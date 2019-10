Mota-Engil ganha novos contratos de 327 milhões de euros

A Mota-Engil anunciou esta quarta-feira que ganhou três novos contratos, no valor de 327 milhões de euros, em três mercados onde tem presença significativa: Angola, Moçambique e Portugal.

O de maior dimensão diz respeito à construção de barragens, sistemas de captação de água e canais adutores na província do Cunene, em Angola. Tem um valor de 177 milhões de dólares (160 milhões de euros) e um prazo de execução de 20 meses.

Em Moçambique a Mota-Engil celebrou um contrato para a execução de serviços mineiros em Moatize, num contrato de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) que "contemplará execução dos serviços mineiros, incluindo a perfuração, desmonte com explosivos, carga e transporte do carvão e estéril".

Por fim, em Portugal, a construtora liderada por Gonçalo Moura Martins celebrou com a Vanguard Properties um contrato para a construção do edifício residencial Infinity. "Um projeto que será um ícone da cidade de Lisboa, com um total de 195 apartamentos, entre as tipologias T1 e T6", refere o comunicado, dando conta que tem um valor de 77 milhões de euros e um prazo de execução de 28 meses.