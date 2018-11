Mota-Engil soma quase 7% com projectos em Angola na mira

A Mota-Engil está a liderar os ganhos do PSI-20 com uma subida de quase 7%. Os investidores mostram ânimo depois de membro da Comissão Executiva, Manuel António Mota, ter declarado a intenção de continuar a investir em Angola.





Manuel António Mota revelou, num evento que teve lugar no Porto na passada sexta-feira, que pretende continuar o investimento em Angola, particularizando o interesse em participar na construção de um novo aeroporto em Luanda.





Os títulos da Mota-Engil seguem a somar 6,71% para os 1,622 euros, uma recuperação depois de ter atingido mínimos de mais de dois anos – Novembro de 2016 – na última sessão. O ano tem sido de perdas para a cotada, a qual já conta com uma quebra de 56,76% no valor desde Janeiro.





A contribuir para a valorização dos títulos da Mota-Engil tem estado também o programa de compra de acções próprias, um mecanismo muitas vezes utilizado pelas cotadas para travarem o desempenho negativo dos títulos. As operações têm sido frequentes. A última compra teve lugar no passado dia 15 de Novembro, quando a empresa adquiriu 687.731 títulos, consolidando a posição de terceiro maior accionista e atingindo uma quota de 2,40% do capital.