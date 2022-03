Mota-Engil vende empresas na Irlanda e Reino Unido

Após ter assumido o objetivo de reduzir mercados e alienar ativos não estratégicos no plano 2022-2026, o grupo português vendeu as participadas Glan Agua e Mota-Engil Ireland Construction. Para Portugal e Polónia, antevê maior dinamismo com os fundos europeus.

