Obras de repavimentação da 2.ª Circular em Lisboa arrancaram esta noite

As obras de repavimentação da 2.ª Circular, arrancaram nesta segunda-feira à noite e vão decorrer nos próximos 10 meses para dar mais condições de segurança aos automobilistas, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (na foto)."Era uma via que há muito necessitava desta intervenção. A última grande intervenção na 2.ª circular data do período da expo98, há mais de 20 anos. Vamos procurar com esta intervenção e repavimentação integral recuperar condições de segurança, condições de eficácia do funcionamento da via", sublinhou o autarca, que esteve presente no arranque dos trabalhos.Fernando Medina explicou que esta intervenção, que tem um prazo de execução de 10 meses, e representa um investimento de 4,3 milhões de euros, prevê a repavimentação integral, a pintura de toda a sinalização horizontal e a substituição da vertical".Os trabalhos irão decorrer nos dias úteis entre as 22:00 e as 06:00 e, pontualmente, aos fins de semana, "com condicionamento das vias e acessos de forma faseada", que serão assinalados e comunicados no decorrer da obra.O autarca ressalvou que esta obra "não vai alterar o perfil" da 2.ª circular, mas que "não exclui que daqui a alguns anos possa receber uma intervenção mais profunda"."Estamos a trabalhar noutro projeto de outra dimensão para a 2.ª circular, que envolve a criação de um corredor de transporte publico dedicado. Esse projeto ainda vai demorar alguns anos a ser executado", apontou.