O índice de produção na construção aumentou 5,5% em junho quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Já face a maio avançou 0,2 pontos percentuais, divulga esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Por segmento, a construção de edifícios cresceu 3,8% e a engenharia civil 8,2%. O maior contributo para a taxa de variação homóloga foi da engenharia civil (3,2 pontos percentuais), tendo a construção de edifícios dado um contributo de 2,3 pontos percentuais.Em termos de emprego e de remunerações, os índices apresentaram variação de 5,6% e 15,7% face a junho do ano passado. Já em termos de variação mensal, as taxas mostram uma aceleração de 0,3% e 12,6%, respetivamente.