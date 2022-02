Soares da Costa: a construção e queda de um gigante que chegou a ter perto de 8.000 pessoas

1918 - Fundada no Porto com 10 trabalhadores

José Soares da Costa criou a sua empresa na muito castiça Rua do Almada, no Porto, com apenas uma dezena de trabalhadores. O fundador morreu com apenas 48 anos, tendo a liderança da Soares da Costa passado para as mãos do filho mais velho, José, então com 18 anos, que tinha dois irmãos – Fernando (4 anos) e Laurindo (2).