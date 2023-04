Teixeira Duarte reduz prejuízos em 89% para 13,3 milhões

903,7 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais subiram 25,5%, atingindo os 843,63 milhões.

Os resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) cifrou-se em 60,06 milhões de euros, o que compara com um EBITDA negativo de 34,57 milhões no ano anterior.O grupo destaca que as vendas e prestações de serviços cresceram 54,6%, para 833,88 milhões de euros, tendo Portugal registado um aumento de 44,9% "impulsionado pelo setor da construção". O setor imobiliário da Teixeira Duarte alcançou rendimentos operacionais de 38,72 milhões de euros.Nos mercados externos, as vendas e prestações de serviços subiram 60,3%, destando-se os crescimentos de Angola (+37%), Brasil (+33,5%) e Moçambique (+29,9%). O negócio no exterior passou a pesar 65,8% no total do grupo, acima dos 63,5% de 2021.