A "casa" do Benfica volta assim a receber a final da prova milionária, depois de em 2014 ter sido o palco da final madrilena entre Real e Atlético - com final feliz para a turma de Cristiano Ronaldo.



Atlético de Madrid, PSG, Leipzig e Atalanta estão já com lugar assegurado nos quartos de final e aguardam pela conclusão dos restantes jogos relativos aos oitavos de final para que o sorteio da próxima etapa se realize. Os jogos Juventus-Lyon e o Barcelona-Nápoles vão ser realizados a 7 de agosto e Bayern-Chelsea e Manchester City-Real Madrid estão agendados para o dia seguinte.



A oficialização foi feita agora, após o término da primeira parte da reunião do Comité Executivo da UEFA. Para já sabe-se ainda que os jogos dos quartos de final vão decorrer entre 12 e 15 de agosto, enquanto que as meias de final serão entre 18 e 19 do mesmo mês.



Na corrida para receber o que resta da prova estavam também cidades com Frankfurt, na Alemanha, ou Moscovo, na Rússia.



Para além da solução arranjada para a Liga dos Campeões, os dirigentes do organismo máximo do futebol europeu estão ainda a equacionar um esquema semelhante para o que resta jogar da Liga Europa.

A capital portuguesa vai receber os sete jogos que faltam ser jogados da edição deste ano da Liga dos Campeões, com as partidas a serem disputadas à porta fechada, no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade.Entre 13 e 23 de agosto, Lisboa vai ser o palco escolhido pela UEFA para ser decidido o campeão da prova em 2020, sucedendo ao Liverpool, entretanto eliminado. A final está agendada para o dia 23 de agosto, no Estádio da Luz.