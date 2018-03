Atlético de Madrid negoceia reestruturação de dívida com Carlos Slim

O Atlético de Madrid está a negociar com a Inbursa, financeira de Carlos Slim, um crédito no valor de 163 milhões de euros, revela o jornal espanhol Cinco Días.



Actualmente o crédito que o Atlético de Madrid tem com esta financeira implica o pagamento de 40 milhões de euros por temporada. E o objectivo é reduzir a factura para 16 milhões de euros, revela a publicação.

As condições do financiamento deverão ser mantidas, ou seja, a taxa de juro aplicada deverá manter-se em torno dos 4%. O que mudará é o prazo de financiamento. Actualmente o crédito tem uma maturidade de quatro anos. Com as alterações que estão a ser negociadas, este empréstimo deverá terminar em 2027.

O objectivo desta renegociação é aliviar a SAD, que actualmente conta com uma dívida de 585 milhões de euros, segundo o Cinco Días.

O endividamento do clube espanhol aumentou com a construção do novo estádio, o Wanda Metropolitano, onde se realizará o final da Liga dos Campeões em 2019. O investimento envolvido na construção do novo estádio ascendeu a cerca de 310 milhões, incluindo as obras de acesso e a compra do terreno.