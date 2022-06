Benfica confirma transferência de Darwin para o Liverpool

A SAD do Benfica confirmou esta terça-feira a transferência do avançado uruguaio Darwin Nuñez para o Liverpool por um valor de 75 milhões de euros que poderá ascender a 100 milhões, indicou a sociedade anónima desportiva (SAD) das "águias".Em comunicado enviado à CMVM, a SAD refere que irá suportar os encargos com serviços de intermediação, correspondentes a 10% do valor da venda deduzido do montante correspondente ao mecanismo de solidariedade.A SAD terá ainda de pagar ao anterior clube do jogador, o Almeria, 20% da mais-valia obtida, até um limite de 10 milhões de euros.