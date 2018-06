Novas buscas realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária no Estádio da Luz resultaram na constituição de quatro arguidos, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, avança o Correio da Manhã.



Fonte do Benfica explicou ao Record que, neste processo, "estão em causa duas empresas", mas não o clube da Luz. Esta quarta-feira será emitido um comunicado sobre o assunto.





De acordo com a edição do Jornal de Notícias desta quarta-feira, as buscas foram realizadas ontem, com o objectivo de esclarecer se os montantes facturados por várias empresas ao Benfica tinham na sua base efectivas prestações de serviços ou se foram apenas uma forma de justificar a saída de vários milhões de euros das contas do clube da Luz."Neste inquérito investigam-se factos susceptíveis de integrar a prática de crimes de branqueamento de capitais, tendo como ilícito precedente o crime de fraude fiscal", esclareceu a Procuradoria-Geral da República ao JN.