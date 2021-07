CMVM alerta investidores e mantém investigação ao Benfica

A aprovação da adenda ao prospeto por parte da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) da emissão obrigacionista da Benfica SAD não implica a apreciação por parte do supervisor da situação económico-financeira do emitente, nem da viabilidade da oferta. Assim, em comunicado, é a própria CMVM a deixar o alerta: “ os investidores devem ponderar adequadamente, perante a informaçã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...