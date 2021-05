Dono do Spotify quer comprar o Arsenal, diz Thierry Henry

Enos Stanley Kroenke, no sentido de tentar comprar o emblemático clube de futebol da Primeira Liga inglesa, de acordo com a antiga extrela da equipa, Thierry Henry.



Na semana passada, Daniel Ek - dono do Spotify - disse que tinha garantido o capital necessário

Enos Stanley Kroenke, que tem estado debaixo de fogo depois de ter aceitado participar na Superliga Europeia de futebol,

O dono e fundador do Spotify, empresa de "streaming" de música, contactou a família que gere o Arsenal,para comprar o Arsenal, que está avaliado em 2,8 mil milhões de dólares, de acordo com a revista Forbes.A imprensa britânica informou que os grandes nomes do Arsenal, os antigos jogadores Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, estavam do lado da oferta de Ek. Contudo, o proprietário norte-americano do clube,descartou os rumores de venda."Ele [Daniel Ek] já entrou em contato [com o donos do clube] e disse que tinha já recolhido os fundos necessários para se certificar de que poderia fazer uma boa oferta", disse o antigo avançado francês do Arsenal, considerado uma lenda no clube, Thierry Henry, à Sky Sports.Acrescentou que "agora eles precisam de ouvir. Muita gente tem-se manifestado no sentido de querer que o dono saia. Estamos a tentar oferecer uma solução que envolva os adeptos e que recupe o ADN do clube. Esta operação vai levar muito tempo, sabemos o que queremos fazer, mas antes de mais nada, precisamos de ter a certeza de que podemos assumir, se eles ouvirem a proposta".Kroenke e seu filho, que também é diretor do clube, Josh Kroenke, divulgaram um comunicado conjunto em resposta ao interesse de Daniel Ek, a dizer que continuam "100% comprometidos com o Arsenal" e não estão interessados em vender a sua participação no clube.