“Efeito Ronaldo” dá à Liga italiana maior aumento de receitas entre as “big five”

As receitas das cinco maiores ligas de futebol europeias (as "big five") aumentaram na atual época de 2018/2019, com a Premier League a liderar, tal como é habitual. O estudo da Deloitte aponta para que a Premier League feche esta época com receitas de 5.730 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 5,3% face à época de 2017/2018.

Em parte este aumento está relacionado com as receitas conseguidas pelas quatro equipas inglesas que chegaram às finais da Liga Europa (Chelsea e Arsenal) e da Liga dos Campeões (Liverpool e Tottenham), explica o relatório da Deloitte.

A segunda maior liga, por receitas, deverá continuar a ser a alemã Bundesliga (3.470 milhões de euros), seguida muito de perto da espanhola La Liga (3.420 milhões).

Mas é a italiana Serie A que deverá registar o maior aumento entre as cinco maiores ligas (conhecidas por "Big Five"), vendo as receitas crescerem 13,7% para 2.520 milhões de euros. E, parte deste aumento tem uma razão portuguesa. O "efeito Ronaldo", como a própria Deloitte indica, "nas receitas dos clubes italianos será sentido pela primeira vez nos resultados de 2018/2019, com a sua chegada à Juventus e dar sinais rápidos de aumento de assistências [dos adeptos], aumentando os seguidores das redes sociais e a levar a vendas de merchandise mais fortes – se isto se traduz em algo sustentável ou num impacto financeiro significativo ainda está para se ver", conclui a Deloitte.

As estimativas da consultora apontam ainda para que na próxima época as receitas voltem a aumentar. As previsões sugerem que a liga inglesa se aproxime muito dos 6.000 milhões de receitas na época 2019/2020 (5.940 milhões) e que a liga espanhola volte a ocupar o segundo lugar no pódio, com receitas de 3.790 milhões de euros, mais 70 milhões de euros do que a liga alemã.





