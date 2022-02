Imprensa brasileira avança que John Textor está em conversações para investir no FC Porto

O portal brasileiro 'Globo Esporte' noticia esta terça-feira que John Textor iniciou conversações com o FC Porto para investir nos dragões.Recorde-se que o empresário chegou esta manhã ao Rio de Janeiro para fechar a compra do Botafogo e admitiu à imprensa do país que esteve em Portugal a "fazer negócios", acrescentando que, em Portugal, está interessado "em todos os clubes, menos no Benfica" Ainda de acordo com a mesma fonte, "as conversas entre o FC Porto e John Textor avançaram no último fim de semana", sendo que, "antes de intensificar as negociações com o clube português", o investidor visitou as instalações do Crystal Palace, na passada sexta-feira, e no sábado assistiu ao jogo com o Chelsea, em Londres. "Após essa partida, o americano foi para o Porto. No dia seguinte, passou negociando com o clube enquanto o presidente do Botafogo e o diretor de futebol - que ficará encarregado da base - visitavam o centro de treinos do Crystal Palace".