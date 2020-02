Ironman procura novo dono por mil milhões

A chinesa Wanda Sports Group, dona de uma das competições mais duras do mundo, a prova de triatlo Ironman, quer vender o negócio que comprou em 2015, noticia a Bloomberg esta segunda-feira, 17 de fevereiro.

De acordo com a agência noticiosa, a empresa, que pertence ao conglomerado do bilionário chinês Wang Jianlin, está a trabalhar com um assessor para vender a famosa competição e já manteve conversações com alguns interessados. O objetivo é encaixar mil milhões de dólares (cerca de 923 milhões de euros) com a venda do negócio do triatlo.

No ano passado, a Wanda Sports recusou entrar em negociações com a Organização dos Triatletas Profissionais, que propôs comprar a marca alegando que o endividamento excessivo da empresa chinesa a estava a impedir de investir nas operações do Ironman.

Com uma dívida total de 968 milhões de dólares, a Wanda Sports já desvalorizou 63% desde o IPO em julho de 2019, reduzindo o seu valor de mercado para cerca de 409 milhões de dólares.





O triatlo Ironman, organizado pela World Triathlon Corp., consiste em aproximadamente 3,8 kms de natação, 180,2 kms de ciclismo e 42,2 kms de corrida.