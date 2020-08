Nigeriano que lidera SAD do Feirense é dono de casa de apostas desportivas

O presidente e maior acionista da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Feirense é dono da Bet9ja, uma das maiores plataformas de apostas desportivas em África, contrariando a legislação portuguesa que proíbe expressamente estas ligações desde 2017, quando foi alargado o quadro de incompatibilidades.

Esta situação relacionada com o milionário Kunle Soname é denunciada pelo Público esta segunda-feira, 3 de agosto. Apesar desta ilegalidade, o Feirense tem conseguido licenciar-se nas competições profissionais da Liga e prestado falsas declarações sobre estas ligações na Plataforma da Transparência da Federação Portuguesa de Futebol.

Leia Também Marca do Benfica vale menos 21% mas continua no TOP50 mundial

Apresentado como empreendedor e político, o nigeriano adquiriu 70% da SAD do Feirense em outubro de 2015 através da empresa Tavisstock Global Resource Ltd. No país de origem é dono do Remo Stars FC, que fundou a partir de um outro clube, e é conhecido por patrocinar vários eventos mediáticos e desportivos, como o próprio campeonato de futebol profissional.

Leia Também SIC Notícias termina programas de desporto com comentadores que representam clubes

Em declarações ao mesmo jornal, tanto a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, liderada pelo ex-árbitro Pedro Proença, como a Federação, presidida por Fernando Gomes, garantiram não ter conhecimento desta situação.