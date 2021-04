Nos faz cobertura do Estádio da Luz em 5G

A Nos instalou na cobertura do estádio do Sport Lisboa e Benfica uma rede 5G, o que, segundo anunciaram as duas partes esta sexta-feira, 9 de abril, "vai permitir aos mais de 65 mil adeptos que o estádio do Sport Lisboa e Benfica comporta, uma experiência de acesso à internet móvel em média 10 vezes mais rápida, com velocidades superiores a 1 Gbps", possibilitando "downloads" e "uploads" de fotografias ou vídeos de "forma quase instantânea", ou vídeochamadas "sem qualquer interrupção", mesmo com "o estádio na sua máxima capacidade".



A rede vai permitir, também, processar uma quantidade maior de dados no estádio. Antes da pandemia, com o estádio ainda com público a média de volume de dados por jogo ultrapassava 1 terabyte. Em comunicado antecipa-se que "com o 5G este número duplique ou triplique".



Sem adiantar muitos pormenores, o comunicado avança, ainda, que se pretende com a rede 5G avançar com tecnologias como a realidade virtual e realidade aumentada. Mas também dando estatísticas do jogo e jogadores em tempo real, possibilidade de escolher ângulo a partir do qual se quer ver o jogo, "ativando em tempo real uma das muitas câmaras que estão a ser utilizadas na emissão", ou fazer "streaming" de vídeo em direto.



São estas, diz o comunicado, "algumas das inúmeras experiências que os amantes de futebol poderão viver no primeiro estádio 5G".





Além da experiência para oa adeptos, a Nos e o Benfica garantem que a rede 5G instalada terá um efeito "direto no funcionamento do Benfica", já que será utilizada para "otimizar a comunicação entre equipas técnicas, medir de forma precisa a performance dos jogadores e aceder a estatísticas e análises táticas em tempo real".



A cobertura 5G do estádio da Luz é feita com um sistema de antenas 5G em cada uma das palas do estádio, que "garante a cobertura plena das bancadas", sendo complementada por um sistema de células 5G para cobertura de zonas estratégicas do estádio, como centro de iImprensa e camarotes.





O projeto foi desenvolvido nos últimos seis meses.