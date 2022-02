Nova sede de 18 milhões da Liga de Futebol no Porto arranca em Ramalde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um edifício autossustentável, equipado com a "mais avançada tecnologia para aprendizagem e ‘coworking’", com destaque para incubadora de empresas através da criação de nove salas para receber startups ligadas ao futebol, uma sala multiusos para realização de eventos, um auditório para 300 pessoas, um restaurante/bar aberto ao público bem como espaços para formação, assim como um museu do futebol profissional e zona de futebol "high tech" para atividades ligadas à performance e desempenho de jovens jogadores, realização de festas e "team buildings".

Em síntese, eis a Arena Liga Portugal, a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), cujo lançamento da primeira pedra está marcado para o próximo dia 22, pelas 14h30, na Rua Padre Diamantino Gomes, na freguesia portuense de Ramalde.

A conclusão e inauguração da Arena Liga Portugal está prevista para 2023, altura em que a LPFP deixará o imóvel que atualmente na Rua da Constituição.





"Obra emblemática que transpirará futebol, conciliando requinte e inovação, momentos de formação e fomento de negócios, bem como momentos de convívio e lazer", enfatiza a LPFP, em comunicado.

O exterior da Arena Liga Portugal permitirá luminosidade no interior, "inovando pelo facto de também funcionar como ferramenta de promoção e comunicação do Futebol Profissional Português", realça a instituição liderada por Pedro Proença.

O projeto da nova sede da Liga de Futebol conta com um apoio em contrapartidas da Câmara do Porto superior a 600 mil euros.